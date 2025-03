Paneque anuncia més recursos humans a Adif i Renfe i la creació d'una oficina tècnica

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat l'acord amb el Ministeri de Transports per dotar de més recursos humans tant els efectius d'Adif com els centres d'operacions de Renfe, a més d'accions per a la millora de la gestió de les diferents obres en curs i la finalització d'aquestes a Roda de Berà (Tarragona) i la Sagrera de Barcelona.

Ho ha dit en una atenció als mitjans després de la reunió amb els dirigents de les companyies i el Ministeri de Transports, en la qual també ha comunicat la creació d'una oficina tècnica a Barcelona per a la direcció i seguiment de les obres a la xarxa ferroviària, que els permetrà treballar alhora i de manera coordinada amb Renfe i Adif perquè les incidències siguin "mínimes".

Paneque ha explicat que durant la reunió han fet una diagnosi de les causes de les incidències d'aquesta setmana en una xarxa de Rodalies "que ha patit durant molts anys una sèrie de desinversions" i que, en la seva opinió, han trobat pitjor del que podien imaginar.