Paneque anuncia més busos de Reus (Tarragona) a Barcelona pel tall ferroviari

Hi haurà entre 5 i 6 viatges diaris i el bitllet costarà 4 euros

TARRAGONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que hi haurà més autobusos entre Barcelona i Reus (Tarragona) pel tall ferroviari a Roda de Berà, que va començar la setmana passada i s'allargarà cinc mesos.

"Anem assumint les millores vinculades a aquest transport alternatiu", ha assegurat aquest divendres en una entrevista a Catalaunya Ràdio, recollida per Europa Press.

En concret, es passarà de dos a entre cinc i sis viatges al dia i el cost del bitllet serà de 4 euros, per la qual cosa el trajecte tindrà "les mateixes condicions" que el que uneix Tarragona i Barcelona.

Es tracta d'una de les peticions que reclamaven els usuaris del trajecte entre Reus i Barcelona, ja que tot i que no han de fer transbords perquè la línia R15 es desvia per Valls, aquesta operativa incrementa el temps del viatge en 15 minuts.

Paneque ha defensat que els cinc mesos d'obres pel tall ferroviari s'han de complir, i ha afirmat que els treballs suposaran "una millora evident del servei".

MANCA D'INVERSIÓ A RODALIES

A parer seu, el funcionament de Rodalies és "molt millorable", ja que les infraestructures actuals no són adequades per la manca d'inversió durant anys, i ha assegurat que invertiran per millorar el servei.

Sobre si l'actual bonificació del transport públic es mantindrà, ha dit que es tracta d'una mesura d'àmbit estatal i ha demanat que es decideixi de manera "ràpida i urgent" per saber què pot assumir el Govern.