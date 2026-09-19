Paneque anuncia que el Govern destinarà 3,6 milions a remodelar les marquesines de tota Catalunya

Valora "la feina ingent en mobilitat" que ha fet la Conselleria
GIRONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que el Govern destinarà 3,6 milions d'euros a la "remodelació profunda" de les marquesines de tota Catalunya, que començarà a Girona.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys construint el futur' a Girona, en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura, informa el Govern en un comunicat.
Paneque ha explicat que les actuacions consistiran a instal·lar 50 noves marquesines sostenibles, amb plaques fotovoltaiques i la millora del sistema d'informació.
També ha valorat "la feina ingent en mobilitat" i ha posat com a exemples els treballs en les línies de metro, les més de 150 actuacions actives en Rodalies, el pla de xoc d'autobusos interurbans o la recuperació d'inversions històriques com la nova variant de Les Preses i Olot.
"Tenim la capacitat de conèixer, preveure i planificar les infraestructures i l'habitatge necessàries per tenir una Catalunya a punt", ha assegurat la consellera.
En aquest sentit, ha destacat que la Conselleria està desenvolupant zones d'alt potencial industrial i nodes logístics més eficients, ampliant els programes de seguretat en les carreteres i que ha "iniciat el camí per tenir un sistema de Rodalies eficient i gestionat per Catalunya".
"Hem donat un salt de qualitat a Infraestructures de la Generalitat i el volum d'obres actualment és inèdit", ha assegurat.
REHABILITACIÓ AL MÓN RURAL
Paneque ha destacat l'èxit de la primera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges del món rural, que ha superat els 5 milions d'euros pressupostats i ha arribat als 8 milions.
Ha explicat que la majoria són de particulars, però que també n'hi ha per a lloguer assequible: "Aquesta convocatòria és una de les apostes més importants pel reequilibri territorial que s'ha realitzat en les últimes dècades".
La consellera també ha insistit en "la importància de la generació d'energia verda i en la necessitat de revertir el cost de la dependència, que és de 10.000 milions d'euros anuals".