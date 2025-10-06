Paneque anuncia que estan tramitant 2.100 préstecs a joves que volen comprar un habitatge

Es triplica la compra per tempteig i retracte respecte a anteriors legislatures
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que el programa Préstec Emancipació, de préstecs públics destinats a joves perquè puguin pagar l'entrada del seu primer habitatge, ha rebut 3.000 sol·licituds, de les quals s'estan tramitant unes 2.100.
"Ja s'estan signant operacions", ha assegurat aquest dilluns en una jornada sobre habitatge organitzat per 'eldiario.es', a la qual també han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a més de la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albicah, i el portaveu del partit, David Cid.
Segons Paneque, el preu mitjà de l'habitatge adquirit és de 200.000 euros i l'import mitjà de l'ajut, que cobreix fins al 20% del valor de l'immoble, amb un topall de 50.000 euros, és de 38.000 euros: "Es donen bastant les dades que havíem previst".
En vista d'aquestes xifres, Paneque ha defensat una segona convocatòria per a l'any vinent i ha explicat que estan estudiant si crear un nou programa semblat a aquest, però que no estigui enfocat només en els joves.
Els préstecs es van activar el 30 de juny en el web de l'Institut Català de Finances (ICF) i la mesura està inclosa en el pla de l'executiu de Salvador Illa per solucionar el problema d'accés a l'habitatge, presentat l'octubre de l'any passat amb una dotació total de 4.400 milions d'euros fins al 2030.
Aquest pla preveu 50.000 nous habitatges públics en cinc anys, la qual cosa es vol aconseguir mitjançant la construcció a sòls de la reserva pública de solars i mitjançant la compra d'immobles per introduir-los al parc públic d'habitatge.
En aquest sentit, Paneque ha reivindicat que el govern d'Illa ha "triplicat" la compra d'habitatge per tempteig i retracte, ja que han passat dels 500-560 pisos a anuals als més de 1.800 que s'han adquirit durant aquesta legislatura: "És un esforç econòmic".
Així mateix, ha fet una crida al sector privat a participar en la reserva pública de solars i ha explicat que en les pròximes setmanes sortiran les licitacions dels lots de solars.
INCIDÈNCIES A RODALIES
Preguntada per les incidències a Rodalies, ha valorat que la xarxa està "en un moment de millora progressiva", per la qual cosa creu que s'ha d'esperar a que les xifres vagin millorant.
"El corredor del sud, en les pròximes setmanes, mesos, ha de començar a notar millores i, de fet, estem estudiant començar a implantar millores en les freqüències des de Tarragona", ha assegurat la consellera.