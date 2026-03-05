Paneque anuncia dues línies d'ajuts de 102 milions per a estalvi i eficiència energètica

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat dues línies d'ajuts que sumen 102 milions d'euros per impulsar l'estalvi i l'eficiència energètica, informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
La primera línia compta amb una dotació de 37,2 milions i està destinada a les actuacions d'estalvi i eficiència energètica en edificis del sector terciari.
L'objectiu és que aquests edificis redueixin, com a mínim, un 20% el consum energètic amb mesures com la millora de l'aïllament tèrmic o dels sistemes d'il·luminació.
La segona té 65 milions de pressupost i anirà destinada a la indústria, amb la finalitat que el sector sigui més competitiu.
Paneque, que ha fet l'anunci en una visita al CAR de Sant Cugat (Barcelona), ha explicat que la inversió en eficiència energètica és "un impuls en creixement econòmic, innovació i progrés".