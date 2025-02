Paneque, als Comuns: El Govern treballa per fer permanent la protecció oficial d'habitatges

"Hem après la lliçó", sosté la consellera

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat als Comuns que el Govern treballa per fer permanent la protecció oficial d'habitatges, tal com demana el grup de Jéssica Albiach.

Ho ha fet durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament aquest dimecres, interpel·lada per la diputada dels Comuns Susanna Segovia, qui ha lamentat la caducitat en la protecció oficial d'habitatges que passen al mercat lliure "després de tots els recursos invertits i els terrenys dedicats".

"No tingui cap mena de dubte, hem après la lliçó", ha respost Paneque, que ha assegurat a Segovia que el Govern treballa perquè la titularitat sigui --textualment-- per a tota la vida, i complirà l'acord amb els Comuns.

Així mateix, la consellera ha defensat la nova construcció, la compra per tempteig i retracte i la rehabilitació d'habitatges per ampliar el parc públic.

CASA ORSOLA

També en la sessió de control al Govern, la diputada de la CUP Laure Vega ha preguntat a Paneque si el Govern desplegarà la política de la compra d'habitatge "per sobre del preu de compra original", en referència a la compra de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament de Barcelona.

"Ampliar el parc d'habitatge públic a través de la compra és una via, no només d'augmentar el parc d'habitatge, sinó de defensar les persones que hi viuen", ha respost la consellera.