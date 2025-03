Paneque afirma que treballen per donar garanties als sindicats i es desconvoqui la vaga a Renfe

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que les administracions treballen per "donar prou garanties als sindicats per a la desconvocatòria de la vaga" prevista la setmana vinent.

"Hi estem treballant, tot i que tenim dies per davant", ha dit aquest divendres en una roda de premsa preguntada per la vaga dels treballadors arran del traspàs de Rodalies a la Generalitat.

Així mateix, ha dit que tenen la seguretat que el traspàs no afecta "ni els seus drets econòmics ni els seus drets socials, que és finalment la garantia que ells necessiten".