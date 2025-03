Paneque afirma que el traspàs de Rodalies és "compatible" amb els drets dels treballadors

BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dissabte que el traspàs de Rodalies no ha d'obstaculitzar, textualment, els drets laborals, ni socials, ni de mobilitat, i ha assegurat que és "absolutament compatible".

Ho ha dit en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press, en les quals ha afirmat que el Govern manté els seus compromisos sobre el traspàs de Rodalies, després que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va començar aquest divendres a negociar amb els sindicats la desconvocatoria de la vaga a Renfe, només quatre dies abans que comencin les aturades.

La reunió d'aquest divendres per la desconvocatoria de la vaga de Renfe, que comença aquest dilluns i s'estén als pròxims 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d'abril, es va acabar sense arribar a un acord.

Els sindicats demanen que la nova empresa que es creï a Catalunya per gestionar Rodalies continuï pertanyent a Renfe, perquè els treballadors no hagin de canviar d'empresa ni creixi la despesa pública artificial provocat per duplicar l'estructura.

"Com acordem, és una empresa que tindrà aquest consell paritari, amb una presidència triada pel Govern de la Generalitat", ha afegit Paneque, i ha afirmat que aquest marc, en les seves paraules, els sindicats no el posen en dubte.