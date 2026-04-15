Paneque diu que s'han recuperat 2,5 milions de viatges a Rodalies des del gener

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que la xarxa de Rodalies ha recuperat des de la crisi ferroviària del mes de gener 2,5 milions de viatges mensuals: "El servei a poc a poc es va recuperant".
Ho ha dit en resposta a una pregunta parlamentària del diputat dels Comuns Lluís Mijoler en la sessió de control al Govern aquest dimecres al Parlament, en què ha detallat que Rodalies va tenir al gener (quan es va produir l'accident de l'R4 i el tall total) 6,6 milions de viatges; al febrer, 6,8, i al març 9,2 milions.
Ha dit que en aquest temps s'han invertit 180 milions d'euros en obres d'emergència, que encara s'estan acabant, s'han inspeccionat 690 punts amb un grup de 50 tècnics, s'han estabilitzat 33 trams de trinxeres i talusos i s'han talat uns 4.000 arbres prop de les vies.
"No estem satisfets. Aquestes són les dades d'una recuperació que desitgem que sigui total. Continuem treballant en aquesta millora progressiva del sistema per recuperar la confiança dels catalans en el nostre servei ferroviari", ha valorat.
Mijoler li ha preguntat per la data en què convocaran els grups per a l'anunciat "pacte de país" de Rodalies, i Paneque ha respost que treballen en la composició de la taula tècnica que acompanyarà els representants en el pacte, i ha dit que la convocaran pròximament.
HABITATGES OCUPATS
En una altra pregunta sobre habitatge, ha xifrat en el 10% els habitatges propietat de la Generalitat que estan ocupats il·legalment, després de la pregunta del portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, sobre aquest assumpte.
"Poden ser pisos buits que estem arreglant per assignar-hi famílies, hi ha diferents situacions, però prop d'un 10% és la xifra", ha respost, i Fernández ha replicat criticant les polítiques intervencionistes en habitatge i el seu model ideològic fracassat, segons ha dit.