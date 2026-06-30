Paneque afirma que la regularització "s'ha fet amb totes les garanties", davant els dubtes del TS

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el procés de regularització extraordinària d'immigrants "s'ha fet amb totes les garanties", després que el Tribunal Suprem hagi plantejat formular una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre aquest procés davant el dubte de si podria entrar en col·lisió amb la normativa comunitària.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha recordat que no és la primera vegada que hi ha una regularització d'immigrants a Espanya, i que s'ha fet en diferents etapes i amb diferents governs.
"Estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i n'estem segurs", ha insistit.
La portaveu no ha detallat xifres de les persones regularitzades a Catalunya, ja que considera que ho ha de fer el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, però ha assenyalat que "el volum ha superat el que s'esperava d'inici", després d'assenyalar que la xifra inicial esperada a Catalunya era d'entre 120.000 i 150.000 persones.
"Això marca que el camí era el correcte", ha sostingut Paneque, que també ha valorat positivament el pla estatal que ha anunciat el president del Govern central, Pedro Sánchez, per a la integració laboral de les persones regularitzades.