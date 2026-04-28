Paneque afirma que el pilot per incorporar mossos a les escoles ve de la comunitat educativa

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el pla pilot per incorporar mossos d'esquadra en algunes escoles "ve de la pròpia comunitat educativa i del propi sector de l'educació", i ho ha definit com una mesura innovadora d'adhesió voluntària.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, en al·lusió al pla pilot per introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra a les zones educatives de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribagorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona).
Paneque ha assegurat que l'objectiu d'aquesta mesura és millorar preventivament "diferents conflictes que es puguin produir en l'àmbit d'una escola o d'un institut", i ha insistit que s'aplicarà als instituts on la direcció hagi decidit adherir-s'hi de manera voluntària.
La portaveu ha demanat prudència i esperar al desenvolupament del projecte pilot, perquè les direccions dels centres puguin fer una "avaluació de retorn", preguntada per les crítiques dels grups parlamentaris a aquesta mesura.
Paneque ha sostingut que "amb tota seguretat" les direccions dels centres on es farà la prova pilot s'han adherit voluntàriament al pla.