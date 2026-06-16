Paneque afirma que "no hi ha cap novetat" en el pla pilot dels Mossos a les escoles

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que "no hi ha cap novetat" en el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat en una entrevista de Catalunya Ràdio que la prova estava en vies de paràlisi per les reivindicacions del sector educatiu.
"El programa continua tal com estava previst. No hi ha cap novetat en aquest sentit", ha afirmat Paneque en la roda de premsa aquest dimarts posterior al Consell Executiu, en la qual ha detallat que hi ha 7 instituts que continuen aplicant aquesta prova pilot.
Sobre les paraules de Parlon, la portaveu del Govern ha assegurat que la consellera i el departament "han volgut posar en context la globalitat de la intervenció que ha fet la consellera", i ha dit que Parlon s'ha referit a que no hi havia cap novetat sobre la prova pilot.
Parlon ha lamentat que la proposta aflorés en un moment que qualifica d'inoportú: "Hem de veure si realment ho reprendrem en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, veure si té sentit fer-ho. Nosaltres creiem que sí", ha afirmat en l'entrevista radiofònica.
No obstant això, el Govern ha matisat que el pla segueix el seu curs després que a l'abril es fes públic i contemplés la participació de 14 centres, xifra que va baixar arran de la polèmica que es va generar.