Paneque afirma que la llei de barris "és sobretot fer comunitat"

Presenta el Pla de Barris i Viles 2025-29 a Tarragona i a les Terres de l'Ebre

TARRAGONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dissabte al Teatret del Serrallo el Pla de Barris i Viles 2025-29 a la vegueria de Tarragona, afirmant que "la llei de barris és molt més que asfalt o voreres: és sobretot fer comunitat i poble".

Ha afegit que "és una de les polítiques més exitoses i transformadores" i que recull el llegat de la primera llei, durant el mandat de Pasqual Maragall, informa la Conselleria en un comunicat.

El pla preveu 120 accions de transformació física (urbanisme, habitatge, eficiència energètica i hídrica), transició ecològica (emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals, economia circular) o acció sociocomunitària (reducció de desigualtats socials, equitat de gènere, salut i educació i econòmica i ocupació), i la inversió als municipis de més de 20.000 habitants podrà ser de fins a 25 milions d'euros.

Després de presentar el pla a Tarragona, ho ha fet a la Delegació del Govern a Tortosa, a la vegueria de les Terres de l'Ebre, on ha defensat recórrer Catalunya per explicar el pla: "Anar al territori ens permet explicar projectes com la llei de barris i sobretot escoltar les necessitats".

Ha tornat a al·ludir a l'expresident Maragall quan va presentar el seu pla de barris: "Deia que actuar a l'espai públic, en un bon disseny, afavoreix el benestar i contribueix també a resoldre problemes socials".