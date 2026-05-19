Paneque afirma que la línia orbital i la millora de Rodalies són "absolutament compatibles"

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que el projecte de construcció de la línia orbital ferroviària i la millora del sistema de Rodalies són "absolutament compatibles".
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha sostingut que no s'estan "menjant" un pressupost per l'altre i que el pla de Rodalies continuarà avançant al ritme previst en paral·lel al projecte de la línia orbital.
Preguntada pel retorn socioeconòmic d'aquest projecte ha defensat que la segona corona de Barcelona i, especialment les comarques del Penedès i el Garraf, han tingut un creixement poblacional per sobre del previst, per la qual cosa considera aquesta infraestructura absolutament necessària, i ha afegit que les dades de justificació econòmica i social estan "perfectament avalades".
En aquest sentit, ha celebrat que "quan hi ha governs de progrés" es produeixen avenços en l'àmbit de les infraestructures de Catalunya.
D'altra banda, ha lamentat que el projecte no pugui comptar amb el Consorci d'Inversions en no haver-hi donat Junts el seu suport al Congrés raó per la qual, ha explicat, en la reunió bilateral de dimecres entre el Govern central i la Generalitat s'aprovarà que l'execució es pugui fer mitjançant una empresa mixta i, per tant, no hagi de passar pel Consell de Ministres i el Congrés.