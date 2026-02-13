Paneque afirma que les afectacions per l'episodi de vent "avalen" les restriccions

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el volum de danys, de persones ateses i la dona de 46 anys que va morir a Barcelona en l'episodi de vent d'aquest dijous "avalen" les restriccions aplicades pel Govern a tot Catalunya.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a Barcelona per actualitzar l'estat de la xarxa de Rodalies amb el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, en la qual ha lamentat la mort de la dona "en nom del Govern" i ha explicat que estava en un moment descans durant la jornada laboral.
"Quan algunes veus apunten a afinar aquestes restriccions en l'àmbit comarcal o en l'àmbit de línia territorial, hem de recordar que no s'havia produït un fenomen meteorològic com aquest des del 2009-2010, amb intensitat 6 de 6", ha sostingut.
Una de les veus crítiques amb les restriccions del Govern va ser l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, qui dijous va demanar "decisions més quirúrgiques" davant l'episodi de vent després de constatar que les afectacions a la ciutat no van ser importants, en les seves paraules.
Els forts vents de dijous també es van saldar amb 6 persones que continuen hospitalitzades, de les quals 1 està en estat crític, 3 en estat greu i 2 menys greus, segons les dades facilitades per la Conselleria de Salut.