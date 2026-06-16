Paneque afirma que l'Autoritat Aeroportuària permetrà "incidir" en la planificació i les tarifes

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya (ACC), que l'executiu català i ERC han acordat crear, permetrà al Govern "incidir amb veu pròpia" en la planificació aeroportuària i l'àmbit tarifari.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern ha explicat que Aena "està perfectament informada d'aquesta qüestió", preguntada per l'oposició d'aquest organisme respecte a cedir-ne la gestió a la Generalitat.
Paneque ha assenyalat que el Govern també podrà incidir, a través de l'AAC, en temes relatius a les condicions laborals i el medi ambient, a més del desenvolupament de noves infraestructures i el seguiment i planificacions futures: "Hi podrem tenir incidència i que la nostra posició sigui escoltada i compartida", ha subratllat.