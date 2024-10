Paneque afirma que Illa anirà al 12-O per ocupar les cadires on Catalunya "ha de ser"

La consellera aposta per negociar el finançament singular "amb discreció"

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anirà aquest dissabte a Madrid per participar en els actes amb motiu del 12 d'Octubre per "ocupar tots els llocs o cadires on Catalunya, i per tant, el seu president, ha de ser present".

Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha recordat que un dels objectius del president és "tenir el màxim respecte i col·laboració institucional".

Preguntada per si Illa es reunirà amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Paneque ha recordat que Illa no s'ha reunit amb ell en la roda de trobades amb els expresidents perquè el líder de Junts encara està en "política activa".

"(Illa) s'anirà reunint amb totes les forces polítiques i començarem, com no pot ser d'una altra manera, per la primera força o la principal força de l'oposició, com és Junts", i ha defensat que ha de ser el partit qui triï l'interlocutor.

DPG

Sobre el debat de política general (DPG), ha assegurat que estan "satisfets que s'hagin pogut generar consensos al voltant de qüestions que són primordials per als pròxims anys".

Paneque ha explicat que la implementació d'un nou sistema de finançament per a Catalunya no té un calendari concret, i ha defensat que és una "qüestió estructural i que requereix diàleg, de moment, en el marc de la discreció".

Preguntada pels alts càrrecs d'ERC que continuen en el Govern, ha assegurat que es mantenen perquè compleixen amb els requisits necessaris per assumir les responsabilitats: "El Govern ha nomenat qui volia nomenar".