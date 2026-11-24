BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el president de Catalunya, Salvador Illa, actuarà amb l'expresident del Govern Carles Puigdemont "de la mateixa manera" que amb altres expresidents quan el líder de Junts torni de Bèlgica després que el Tribunal Suprem li hagi aplicat la llei d'amnistia.
"El Govern i el president actuaran exactament amb els mateixos criteris que amb qualsevol expresident de Catalunya. S'ha fet en el passat amb altres expresidents i es farà de la mateixa manera", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Illa donarà a Puigdemont la mateixa atenció i rebuda en l'àmbit institucional i de protocol que s'ha mostrat amb els altres expresidents: "Ens sembla que a escala institucional és el millor que podem fer", ha explicat Paneque.
La portaveu ha evitat concretar si Illa o els membres del Govern participaran en altres actes que es puguin fer de rebuda a Puigdemont, per exemple al Parlament, ni els detalls del dispositiu de seguretat de l'expresident per al seu retorn i per al seu dia a dia a Catalunya.
Tampoc no ha volgut valorar els possibles efectes que pugui tenir en la campanya electoral de les eleccions generals, ni si el fet que el Tribunal Suprem hagi pres aquesta decisió en aquests moments ha estat una casualitat.