Paneque afirma que el Govern vol "desplegar al màxim" les competències de l'Estatut

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts, coincidint amb els 20 anys de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per part del Parlament, que el Govern vol "desplegar al màxim les competències precisament que aquell estatut atorgava".
En una roda de premsa després del Consell Executiu, ha defensat que el Govern sempre s'ha mostrat favorable a "recepcionar-les, exercir-les i poder posar els recursos humans o econòmics per fer-ho" quan s'ha abordat aquesta qüestió tant al Parlament com al Congrés dels Diputats.
El 30 de setembre del 2005, el Parlament va aprovar el text que, posteriorment, va ser acceptat amb algunes modificacions al Congrés dels Diputats i que, fet i fet, va ser declarat parcialment inconstitucional pel Tribunal Constitucional (TC) el 2010.