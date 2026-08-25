Paneque afirma que el Govern treballa en un inici del curs escolar "amb la màxima normalitat"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern està treballant "per un inici del curs escolar amb la màxima normalitat possible", davant d'una possible vaga de professors i després de la incidència que afecta als resultats de les proves Pisa a Catalunya per un excés d'alumnes exempts.
En roda de premsa aquest dimarts després de la primera reunió del Consell Executiu del curs polític, Paneque ha assegurat que la consellera d'Educació, Ester Niubó, compareixerà en els propers dies i "explicarà amb tot detall aquest inici, aquest desplegament de l'acord" al que el Govern va arribar amb els sindicats i que després no va ser ratificat pels docents del sindicat Ustec.
La portaveu ha subratllat que aquest curs comptarà amb recursos "extraordinaris" gràcies a l'aplicació d'aquest acord, i ha defensat que ja va haver-hi una negociació sindical que va permetre arribar a aquest pacte, que es va signar però no es va ratificar, en ser preguntada pels motius pels quals el Govern no s'ha reunit amb Ustec des del 13 de juliol.
"PREOCUPACIÓ" PER LES COLÒNIES
Paneque ha mostrat la "preocupació" del Govern sobre la decisió de docents de no participar o acompanyar a l'alumnat en les sortides educatives o colònies, com a mesura de protesta per exigir la millora de les seves condicions laborals.
La portaveu s'ha remès a les explicacions que donarà Niubó pròximament en la qual "traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora que pugui fer que aquesta situació es reverteixi, perquè forma part de l'oferta educativa i de temps lliure de moltes escoles".
Ha assegurat que Niubó també explicarà en quin punt es troba la investigació sobre la incidència de les proves Pisa: "S'està a l'espera de les explicacions del que es coneix", ha afegit Paneque, que ha insistit que encara no hi ha un informe tancat sobre l'ocorregut.