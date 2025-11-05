Paneque afirma que el Govern té oberts 30 expedients per incompliment del topall del lloguer

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que l'executiu català té oberts "30 expedients de vigilància d'incompliment" del topall del lloguer establert per la llei d'habitatge.
En resposta a una pregunta dels Comuns en la sessió de control al Govern aquest dimecres en el ple del Parlament, Paneque ha assegurat que estan detectant aquests incompliments "especialment a l'àrea metropolitana".
En concret, la diputada dels Comuns Susanna Segovia ha retret a la consellera que el Govern no ha aplicat cap sanció en un any als qui s'estan saltant la llei d'habitatge, a la qual cosa Paneque ha respost que s'ha de fer amb seguretat jurídica.
"No cal ser, efectivament, Sherlock Holmes, però sí cal tramitar d'acord amb el marc jurídic. Efectivament, això requereix unes setmanes. Tots voldríem anar mes ràpid, això ho entenc perfectament, però sap també que hem d'acreditar tots aquests expedients amb la màxima seguretat jurídica", ha subratllat la consellera.
Ha afegit que no vol que arribi el missatge a la ciutadania que aquests expedients "no arriben a bon port" i que no se sanciona qui incompleix la llei, però ha subratllat que s'han de fer amb la màxima seguretat, i també ha defensat els propietaris que estan fent bé les coses, textualment.