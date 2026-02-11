Paneque afirma que el Govern és "sensible" amb els docents i que ja té una proposta per a ells

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que la Generalitat és "sensible" a les demandes dels docents --que aquest dimecres inicien una vaga-- i els ha instat a reunir-se amb l'executiu qui, segons ella, ja té una proposta que oferir-los.
"És evident la complexitat que en aquests moments hi ha a les aules i per tant que hi ha recursos que s'han de posar a disposició per poder tenir un sistema que garanteixi aquesta qualitat educativa que, al final, és el que entenem que està perseguint tant la comunitat educativa com, per descomptat, el Govern", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Paneque ha assenyalat que ja tenen la proposta des de dilluns i ha instat els representants dels sindicats docents a reunir-se amb la Generalitat.
RODALIES I VENT
Preguntada per si es descarta suspendre la circulació de trens per l'episodi de vent d'aquest dimecres a Catalunya, ho ha negat i ha expressat que el Govern està "pendent" de la reunió d'aquest matí de Protecció Civil i del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per fer un seguiment de la situació meteorològica.
Sobre la reobertura de tot el servei de Rodalies, ha precisat que serà "progressiva" entre finals d'aquesta setmana i inicis de l'entrant.