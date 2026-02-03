Paneque afirma que el Govern ha sancionat "persones jurídiques i físiques" per la llei d'habitatge

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque ha afirmat que s'ha sancionat "persones jurídiques i físiques" per incompliments de la llei d'habitatge.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual ha confirmat que hi ha 13 expedients en tràmit de règim sancionador per incompliment en la "contenció dels preus del lloguer", 7 per part de l'Agència Catalana de Consum i 6 de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC).
També ha afegit que hi ha 132 casos en estat de diligències prèvies, dels quals "alguns acaben amb expedient sancionador i d'altres no", 77 dels quals en l'àmbit de l'habitatge i 55 en l'àmbit del consum, segons ha concretat.