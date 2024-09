Paneque afirma que el Govern no ha rebut el recurs sobre els 1.000 milions que reclama Apartur

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu i consellera del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que la Generalitat no ha rebut "cap recurs que pugui tenir una via judicial" sobre els 1.000 milions d'euros que ha quantificat l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) en responsabilitat patrimonial per l'extinció de les llicències.

"Si hi hagués una tramitació en forma de recurs, aniríem responent segons la via que es vagi desenvolupant", ha assegurat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.

Paneque ha assenyalat que el decret d'habitatges d'ús turístic aprovat pel Parlament "compleix la legalitat vigent" i, en aquest sentit, ha sostingut que el Govern es reafirma en la mesura, que fixa un topall als habitatges d'ús turístic.

"A les zones tensionades la prioritat ha de ser l'habitatge, en una situació com en la que ens trobem de manca d'habitatge. Per tant, s'han de potenciar aquestes polítiques", ha afegit la portaveu.

Així, ha insistit que l'habitatge és un àmbit fonamental per a l'executiu del president Salvador Illa i ha apuntat a trobar un "equilibri" entre l'ús turístic i l'habitatge.