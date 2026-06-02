Paneque afirma que el Govern no comparteix el nou reglament de retorn d'immigrants de la UE

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'executiu no comparteix el nou reglament de la Unió Europea (UE) de retorn d'immigrants que endureix aquestes polítiques i avala els centres de deportació.
"Nosaltres apostem per una societat d'acollida, de cohesió, i no compartim aquests centres externalitzats d'atenció de la immigració", ha sostingut en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
També ha dit que seran els eurodiputats els qui traslladin la seva posició sobre aquesta matèria des de les diferents famílies polítiques representades al Parlament Europeu.