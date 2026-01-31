Paneque afirma que el Govern està "fent esforços" per agilitzar la construcció d'habitatge

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern està "fent esfuezos" per agilitzar la construcció d'habitatge.
Així ho ha dit durant l'acte de col·locació de la primera pedra en una promoció de 57 habitatges de lloguer assequible a Granollers (Barcelona), al barri de Lledoner, juntament amb l'alcaldessa del municipi, Alba Barnusell, explica el Departament en un comunicat.
Segons Paneque s'està aplicant "una nova manera d'afrontar la necessitat de crear un parc d'habitatge públic" i ha cridat a posar tots els solars a la disposició dels promotors d'habitatge.
En aquest sentit, ha recordat que l'objectiu és la construcció de 50.000 habitatges per a l'any 2030: "Tenim els solars i tenim uns promotors molt compromesos que ajuden al Govern a aconseguir aquest objectiu", ha dit.
NOVES OPORTUNITATS
Per la seva banda, Barnusell ha afirmat que amb aquests nous habitatges s'obriran "noves oportunitats de projectes de vida a Granollers" i ha assegurat que seguiran treballant amb la resta d'administracions en aquesta línia.
Aquesta promoció se situa en un solar municipal cedit en dret de superfície a 75 anys a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i els habitatges compten amb una inversió prevista de 9,25 milions d'euros.