Paneque afirma que estan "complint amb els terminis" del nou Hospital Trueta de Girona

GIRONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Silvia Paneque, ha visitat l'Hospital Josep Trueta de Girona i ha assegurat que estan "complint amb els terminis" del nou equipament.
Quant al projecte urbanístic, el Govern està analitzant la documentació recent de l'aprovació puntual de l'Ajuntament de Girona, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
"En les següents setmanes veurem què Comissió Territorial de Girona podrà atendre i dictaminar sobre aquesta modificació", ha detallat Paneque.
No obstant això, la consellera ha assegurat que la fase del concurs d'idees segueix vigent, "amb la previsió que finals d'aquest any 2025 es pugui conèixer el projecte guanyador".
Al seu judici, "la bona qualitat assistencial del Trueta té molt a veure amb la qualitat professional" de l'hospital, per la qual cosa és molt important que les instal·lacions actuals es mantinguin a un bon nivell.
"El nou Campus de Salut a la Regió Sanitària Girona és un deute històric que han tingut diferents governs de la Generalitat amb la demarcació de Girona", ha assenyalat.