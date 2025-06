Paneque afirma que els treballs del MNAC sobre Sixena són "absolutament" tècnics i demana prudència

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que les tasques que està duent a terme el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en analitzar l'execució de la sentència sobre la tornada de les pintures murals al monestir de Vilanova de Sixena (Osca) "són de tipus absolutament tècnic" i ha demanat prudència fins a conèixer la decisió de la institució i el seu patronat.

"Existeixen uns elements, uns informes tècnics que adverteixen del risc per a les obres en el seu trasllat. La sentència, de fet, interpel·la el MNAC en el seu conjunt i el patronat. Això significa que no només depèn del Govern de la Generalitat, depèn del patronat en el seu conjunt", ha afirmat en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Ha afirmat que "no hi ha marge de dubte" en què la voluntat és complir la sentència, però que s'està treballant tècnicament per veure textualment si és possible o no i quins riscos suposaria aquest trasllat, i ha recordat que tant l'Ajuntament de Barcelona com el Govern d'Espanya també formen part del patronat del museu.

Preguntada per si el Govern ha reclamat la mediació del Govern central entre Catalunya i Aragó, ha afirmat que l'executiu ja forma part del patronat a través del ministeri, i que no s'ha demanat ajuda en forma de mediació.

"No hi ha hagut una demanda formal de mediació. En qualsevol cas, el marc que tenim és una sentència que ha de complir-se, riscos advertits per diferents informes tècnics en aquest trasllat i, per tant, en aquest marc es mouen aquestes reunions de caràcter absolutament tècnic", ha conclòs.