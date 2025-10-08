Paneque afirma que els pisos de la proposta d'HPO tindran una mitjana de 90 metres quadrats

Veu "suficient i raonable" el criteri de 3 anys d'empadronament actual per accedir al sorteig d'HPO
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimecres que els futurs pisos de la proposta d'habitatge protegit oficial (HPO) plantejada en seu parlamentària pel president Salvador Illa tindran una mitjana de 90 metres quadrats.
Així ho ha dit en una entrevista a la Ser Catalunya recollida per Europa Press després de la proposta d'Illa en la primera sessió del debat de política general (DPG) al Parlament d'aquest dimarts per construir uns 210.000 habitatges a tot Catalunya i, d'aquests, es preveu que entre el 40% i el 50% siguin de protecció oficial.
"No hem d'imaginar un model asiàtic de grans edificis ni de grans concentracions, sinó amb el model actual, però aprofitant algunes densitats que en aquests moments estaven calculades per a pisos amb uns metres quadrats que podem reduir i, per tant, podem augmentar dos o tres pisos per planta", ha dit Paneque.
Ha explicat que, d'una banda, el Govern està fent habitatge protegit de lloguer assequible --amb una reserva d'un 10% per a lloguer social-- i, de l'altra, que la construcció d'aquests habitatges de lloguer assequible poden ser "mixtos", atès que el privat pot construir-los o cedir els solars a promotors públics o a la mateixa Generalitat perquè els construeixin ells.
"Estem activant tots els sectors, des del privat fins al públic 100% i l'Incasol per construir aquest parc públic d'habitatge", ha dit.
CONSTRUIR MÉS I AUGMENT DE PREUS
Preguntada per si la construcció de més habitatge no tindrà un efecte directe en l'augment dels preus, ho ha negat: "El que mai havia ocorregut és construir més parc d'habitatge públic, protegit, permanent i de lloguer assequible. És a dir, quan es parla d'aquestes èpoques de gran creixement d'habitatge, era habitatge lliure o habitatge protegit que perdia la seva protecció".
Sobre la proposta de Junts d'incrementar fins als 10 anys d'empadronament el criteri per participar en el sorteig d'habitatge protegit, ha afirmat que el criteri dels tres anys actuals és "suficient i raonable".
En referència a la denúncia del Sindicat de Llogateres contra 35 immobiliàries davant la Generalitat per suposadament incomplir la llei de regulació de lloguers, ha afirmat que hi ha uns "expedients" a l'Agència Catalana de Consum que s'estan tramitant i les dades dels quals, segons ella, s'analitzaran.