Paneque afirma que després de recuperar l'R1 i l'R4 es dona servei al 80% dels usuaris

Veu "perfectament comprensible" el malestar dels usuaris davant les protestes d'aquest dissabte
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que la recuperació de dos trams de l'R1 i l'R4 de Rodalies dijous passat ha permès que el servei arribi a pràcticament el 80% dels usuaris amb eixos ferroviaris.
Ho ha afirmat aquest divendres durant la seva participació en l'esmorzar informatiu del Fórum Europa Tribuna Catalunya, a l'Hotel Palace, a Barcelona, en la qual ha defensat que "cal tenir la capacitat de dur a terme canvis, actualitzacions i inversions dia a dia" per així aconseguir un sistema ferroviari òptim.
Preguntada per la manifestació convocada aquest dissabte per diferents plataformes d'usuaris del transport públic i la recuperació de la confiança dels usuaris de Rodalies, la consellera ha assegurat que és "perfectament comprensible" el malestar entre la ciutadania.
"Entenem perfectament el malestar, he tingut reunions diàries amb les plataformes d'usuaris" ha continuat Paneque, i dit que és responsabilitat del Govern treballar per revertir aquesta situació com més aviat millor.
El full de ruta en el qual treballa el Govern, ha explicat Paneque, passa per tres punts, que són "convertir aquesta infraestructura vulnerable en una de sòlida, actualitzar el material rodant i començar els passos per aconseguir una governabilitat des de la proximitat".
RECUPERACIÓ PROGRESSIVA
Amb la recuperació del tram de l'R4 entre Terrassa i Manresa (Barcelona) amb un tren llançadora, i de l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona), la següent prioritat del Govern serà la reobertura de l'R13 i l'R14.
"La recuperació es va centrar en l'R1 i l'R2, i ahir podíem obrir aquests trams de l'R4 i l'R1, per tant anem avançant en aquesta millora progressiva i obertura en les pròximes setmanes", ha valorat la consellera.
Malgrat aquesta recuperació progressiva de les vies que es materialitza amb la solució de les incidències que s'han trobat aquestes setmanes, el servei es mantindrà amb limitacions de velocitat, ha detallat Paneque, almenys fins a l'abril, la qual cosa farà que fins aleshores no sigui completament "òptim".