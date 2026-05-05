Paneque afirma que Catalunya és "un país més segur que fa un any" i que es va per bon camí

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que Catalunya és en aquest moment "un país més segur que fa un any", que s'està avançant pel bon camí i que les estratègies desplegades per la Conselleria d'Interior estan donant bons resultats.
Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en la qual ha lamentat l'assassinat d'una dona aquest dissabte a Esplugues de Llobregat (Barcelona), uns fets "injustificables des de qualsevol punt de vista", i ha apuntat que la línia d'investigació amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra és que el detingut hauria patit un brot psicòtic.
La portaveu ha assegurat que "la seguretat i la convivència són dues cares de la mateixa moneda", raó per la qual l'executiu català treballa per incrementar la plantilla dels Mossos, desplegar 200 unitats judicials més i el pla de xoc contra la multireincidència.
Ha reivindicat que la "qualitat de vida també té molt a veure amb la seguretat, amb la convivència i la cohesió social", cosa que el Govern ha defensat i forma part de les polítiques de progrés perquè considera que tenir ciutats i barris segurs és una aspiració legítima de la ciutadania i un objectiu de l'executiu.