Paneque afirma que una bilateral "no té res a veure" amb la negociació dels pressupostos

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que una reunió bilateral entre la Generalitat i el Govern central "no té res a veure" amb la negociació dels pressupostos i que cada àmbit manté la seva pròpia via.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Paneque ha insistit que les negociacions amb ERC van per "bon camí" i ha afirmat que estan en bona disposició per poder complir el compromís de tenir els pressupostos aprovats abans de l'estiu.
En aquest sentit, ha detallat que quan estigui tancat un acord pressupostari o la convocatòria d'una bilateral es traslladarà, però que no seria "prudent" avançar aquestes negociacions.