Paneque afirma que al 90% dels 1.064 pisos comprats a InmoCaixa hi ha inquilins i són VPO

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat que al 90% dels 1.064 pisos que el Govern ha anunciat aquest dimecres que comprarà a InmoCaixa per un valor de 87,2 milions d'euros actualment hi ha inquilins, i que paguen un lloguer assequible, en tractar-se d'habitatges protegits (VPO).
En una atenció als mitjans a la seu de la Conselleria, ha qualificat de bona notícia l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha sostingut que la compra mitjançant el tempteig i retracte per part de l'administració és una "via més ràpida" que la de la construcció per ampliar el parc protegit.
"És ràpida, de parc que podria perdre la protecció ho passem a protecció permanent, ho fem a un ritme més ràpid que el de la construcció, que és més lent, i ho fem a preus que estan per sota del que implicaria construir", ha defensat.
PER MUNICIPIS
Illa ha anunciat la compra de més de 1.000 habitatges, xifra que Paneque ha concretat: seran 1.064, i podrien ser alguns més (prop de 1.100) si no fructifiquen algunes operacions en marxa que InmoCaixa ha iniciat amb alguns inquilins per a l'adquisició dels immobles.
Amb aquesta compra, ha explicat Paneque, el Govern ha adquirit tots els actius que tenia InmoCaixa a Catalunya, després de la compra anterior de tres lots de 866 habitatges, amb la qual cosa l'executiu haurà adquirit, en total, prop de 2.000 immobles per aquesta via a InmoCaixa.
A la província de Barcelona s'adquiriran, per municipis, 182 habitatges a Barcelona, 81 a Cornellà de Llobregat, 112 a l'Hospitalet de Llobregat, 61 a Mataró, 19 a Montornès del Vallès, 118 a Sant Just Desvern, 109 a Sentmenat, 186 a Sitges, 75 a Terrassa, 41 a Tordera i 9 a Sabadell; mentre que a Lleida seran 49, a Tarragona 6 i a Olot (Girona) 16.
PÈRDUA DE PROTECCIÓ
Paneque ha concretat a més que aquests immobles perdien tots, a partir del 2035 i fins al 2042, de manera progressiva el caràcter de VPO, per la qual cosa amb aquesta compra, a més d'augmentar el parc, es manté la protecció "in aeternum".
A més a més, com que en aquests habitatges actualment hi resideixen inquilins que paguen lloguers protegits, "tenien la inquietud que en la finalització d'aquests contractes podien no ser renovats i, per tant, perdre l'habitatge".