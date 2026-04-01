Paneque acusa l'extrema dreta d'utilitzar l'esport "com a altaveu del seu racisme"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha acusat aquest dimecres l'extrema dreta d'utilitzar l'esport "com a altaveu del seu racisme", arran dels càntics islamòfobs i xenòfobs del partit amistós entre Espanya i Egipte de dimarts a l'RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona).
"Som un país tolerant, integrador i d'acollida. Els comportaments inacceptables d'ahir en el partit entre la selecció d'Espanya i Egipte no ens representen", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press la també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha compartit a través d'X: "Comportaments com aquests no tenen cabuda ni en un estadi de futbol ni en la societat. La meva més absoluta condemna davant aquests fets. Els discursos d'odi que està inoculant l'extrema dreta al nostre país no reflecteixen el que volem ser com a societat. Som i serem un país d'acollida; hem de ser un país de convivència".