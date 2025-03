Pané defensa revisar l'índex de baixes mèdiques temporals a Catalunya: "És un problema"

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha assegurat aquest dimecres que veu raonable revisar l'índex de baixes mèdiques temporals (incapacitat temporal) a Catalunya: "És un problema".

Així s'ha expressat en la sessió de control al Govern del ple del Parlament interpel·lada per la diputada de la CUP Laure Vega, que ha criticat la proposta ja descartada per l'Institut Català de la Salut (ICS) per incentivar els metges dels ambulatoris a donar altes laborals.

"El que tenim aquí és un intent de xantatge perquè la salut sigui el negoci de mútues i grans patronals", ha dit Vega, que ha afirmat textualment que els metges no regalen baixes, els treballadors no tenen cultura de la baixa i les mútues no vetllen per la salut dels treballadors.

En resposta, la consellera ha apuntat que la proposta es va descartar, però ha assenyalat que a Catalunya l'índex d'incapacitats temporals és de 47 per cada 1.000, 15 punts per sobre de Madrid: "Ha de passar alguna cosa. Per tant, faríem bé a mirar-ho".

"No estic dient de qui és la responsabilitat o no, és una cosa que hem de mirar. Primer, per saber si estem més malalts que d'altres. I segon, per saber si realment tenim alguna disfunció", ha conclòs Pané.