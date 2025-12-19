Publicat 19/12/2025 13:52

Paloma Alonso, nova consellera independent de Molins, en substitució d'Andrea Christenson

Archivo - Seu de Molins a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
MOLINS - Arxiu

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Molins ha nomenat per cooptació com a consellera independent Paloma Alonso, que substitueix en el càrrec Andrea Kathrin Christenson, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.

Christenson ha presentat la seva dimissió per motius personals i també ha deixat la presidència de la comissió de nomenaments i retribucions.

El nou president d'aquesta comissió és Jean-Carlos Angulo, mentre que Alonso ha estat nomenada vocal.

