Palau (PP) assegura que "regna el caos" a Lleida i demana mesures per millorar la seguretat

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP de Lleida, Xavier Palau, ha assegurat que a la ciutat "regna el caos" i ha reclamat mesures immediates al govern municipal per millorar la seguretat, segons ha informat aquest diumenge el partit en un comunicat.
Les declaracions de Palau arriben després d'un incident aquest dissabte: una baralla multitudinària sobre les 22 hores a l'avinguda Rosa Parks, en la qual van participar joves i menors d'edat i que va deixar tres ferits lleus, segons han informat fonts policials a Europa Press.
El líder popular ha assegurat que la situació a Lleida és de "descontrol i inseguretat", a més de criticar al govern municipal per no haver previngut uns fets que, segons sosté, ja havien estat advertits dies abans.
Palau també ha reclamat al govern socialista de la Paeria una presència policial més gran en els punts conflictius, una millor coordinació entre els cossos de seguretat i mesures de prevenció davant de situacions que puguin ser previsibles, a més d'un pla específic per garantir la convivència i la seguretat als carrers.
El líder del PP ha vinculat els problemes de seguretat amb la immigració, i ha afirmat que Lleida està important comunitats que conserven "comportaments primitius i medievals", i ha afegit que la ciutat necessita ordre, seguretat i un govern amb rumb.