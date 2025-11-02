El Palau de Pedralbes es rehabilitarà per convertir-ho en segona seu institucional del Govern

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El Palau de Pedralbes serà rehabilitat integralment per convertir-se en segona seu institucional del Govern i en un espai per a reunions internacionals i actes culturals.
L'executiu licitarà aquest dilluns el concurs d'idees que, entre altres coses, ha de definir com es genera un nou accés i la connexió vertical, i s'espera que les obres, que es faran per fases, comencin en l'estiu de 2028, informa el Departament de la Presidència en un comunicat aquest diumenge.
Les deficiències estructurals, les humitats i la necessitat de millorar l'accessibilitat i la seguretat, fan necessària una rehabilitació completa, cosa que no s'ha fet abans amb aquest Bé Cultural d'Interès Nacional, segons explica el Govern.
Actualment a l'edifici conviuen usos de representació institucional i usos administratius, amb la Va unir per la Mediterrània i l'oficina de l'ex-president de la Generalitat Pere Aragonès.
OBRES PER FASES
El procés de rehabilitació es farà per fases per evitar el tancament total del Palau i es preveu que el procés acabi el 2030, amb una rehabilitació que afectarà tant a l'exterior, amb les façanes i cobertes, com a elements interiors.
Es començarà amb una intervenció integral en totes les cobertes i, posteriorment, s'actuarà per impermeabilitzar el soterrani i el propi edifici i, finalment, es procedirà a la rehabilitació de les façanes, a més de la reforma interior de les diferents plantes.
La primera planta serà la planta institucional, amb el despatx del president, un espai d'acollida a autoritats i zones d'ús per a diferents departaments de la Generalitat, mentre que en la segona planta hi haurà oficines administratives del Govern i sales de reunions i en l'última planta es preveu un ús residencial amb habitacions per convidats institucionals.
CONCURS
La inversió total prevista per a aquesta obra és de 28 milions d'euros i la previsió és que el concurs d'idees es resolgui en la primavera de l'any que ve.
El concurs té un pressupost de 2,3 milions d'euros, que inclouen la contractació de l'equip guanyador per fer el disseny final i la direcció i seguiment d'obres, així com una compensació de 5.000 euros per als tres projectes finalistes.
El jurat que escollirà el projecte guanyador comptarà amb un membre del Departament de Presidència com a president i altres dos membres com a vocals, juntament amb altres dos del Departament de Cultura i un de l'Ajuntament de Barcelona, a més de fins a tres vocals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.