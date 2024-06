Palau (Gastronomic Forum) diu que és "just" donar el protagonisme a la gastronomia catalana

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El codirector de Gastronomic Forum Barcelona 2024, Pep Palau, ha assegurat que l'any en el qual Catalunya ha estat nomenada Regió Mundial de la Gastronomia "és just i oportú donar a la cuina catalana el protagonisme que mereix", en una entrevista publicada aquest dijous per Fira de Barcelona i recollida per Europa Press.

La trobada se celebrarà del 4 al 6 de novembre al recinte Montjuïc de l'entitat firal i està previst que aplegui 200 expositors i que hi participin un centenar de ponents.

Palau ha explicat que durant el saló es faran ponències magistrals dels cuiners del Disfrutar, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, entre altres 'chefs' que hi participaran.

Ha assenyalat que la trobada també se centrarà en el "poder transformador de la cuina", i que s'hi presentaran propostes disruptives.

A més a més, s'oferirà una ponència magistral amb sis cuiners de menys de 35 anys que "exhibiran el seu talent i exposaran com han aconseguit superar les dificultats i consolidar models de negoci d'èxit, sostenibles i viables".