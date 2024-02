Pagesos tallen l'AP-2, A-22, N-240 i N-230 en diversos punts de Lleida

LLEIDA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans han tallat aquest dimarts al matí l'AP-2 a Soses, l'A-22 a Lleida, l'N-240 a Almacelles i l'N-230 a Alfarràs (Lleida) per les protestes convocades per Unió de Pagesos (UP) des d'aquest dimarts i fins al dijous.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els agricultors també han tallat l'A-2 a Soses en tots dos sentits després de tallar-la a Tàrrega en sentit Lleida i a Vilagrassa en sentit Barcelona.

UP ha convocat tractorades aquest dimarts i dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des del dimarts fins al dijous en diferents carreteres de Lleida per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes agraris" a la UE.