Pagesos tallen de "forma indefinida" l'AP-7 a Medinyà (Girona)

GIRONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Uns 150 pagesos han tallat sobre les 14.40 hores d'aquest dimarts l'AP-7 a l'altura de Medinyà (Girona) de "forma indefinida", ha explicat a Europa Press.

Els agricultors han explicat que tenen previst realitzar una assemblea en les properes dues hores per decidir si el tall es manté de forma indefinida o si s'ha d'aixecar en algun moment a la tarda.

Un grup d'agricultors ha utilitzat un tractor per obrir un pas per accedir a l'autopista des de l'N-II, carretera que tallen des de les 13.30 hores, i el vehicle ha retirat la vegetació que hi ha al voral i desenes de persones s'han congregat al seu voltant.

L'acció s'ha convocat per reclamar que se simplifiqui la burocràcia, que hi hagi "reciprocitat" en les importacions, i preus adequats als costos.

Uns 500 tractors s'han concentrat a les 12 hores a la Delegació de la Generalitat a Girona, on han llançat uns 200 quilos de palla, regalat mitja tona de pomes i lliurat un manifest.