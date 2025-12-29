Pagesos catalans inicien una tractorada per reclamar més control de la fauna cinegètica

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 29 des. (EUROPA PRESS) -
L'associació d'agricultors catalans Unió de Pagesos (UP) ha iniciat aquest dilluns una tractorada per reclamar a la Generalitat un major control de la fauna cinegètica que a més "d'espatllar els cultius transmeten malalties" als seus ramats i granges.
En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, el coordinador territorial d'UP Lleida, Néstor Serra, ha assenyalat que els pagesos catalans porten "molt de temps avisant sobre la sobrepoblación de la fauna cinegètica" però el Govern no els ha escoltat fins a la proliferació de la pesta porcina africana (PPA).
"Deixem-nos de contes, que la fauna cinegètica fa mal als nostres cultius i a les nostres granges, com hem vist últimament, i això s'ha de controlar", ha afegit Serra, que ha assegurat que si la Generalitat no els fa cas hauran d'apretar més, textualment.
Els pagesos catalans han iniciat sobre les 9.30 hores una marxa lenta des de diversos punts de Catalunya amb l'objectiu de "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal.
En concret, la tractorada ha partit de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i sobre les 12 hores es realitzarà la lectura d'un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb (Barcelona).