Page troba "infantils" els arguments del Constitucional per avalar l'amnistia

TOLEDO 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha carregat contra la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia al procés en qualificar de "molt infantils i fluixos" els arguments exposats pel tribunal a l'hora d'arribar a aquesta resolució i després de considerar que l'actuació de l'alt tribunal és "molt greu i molt immoral".

Així ho ha exposat García-Page aquest dijous en unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, en les quals ha afirmat a més que aquesta decisió del TC fa que es plantegi que cal "pensar-se molt seriosament el paper del Constitucional" en una futura reforma de la Carta Magna. "Fins ara ningú no ho plantejava, però jo seria dels que ho plantejaria".

"El Constitucional no és infal·lible. No ho és. No és com el Papa. De manera que no només se'n pot discrepar, sinó que probablement acaba de signar una etapa molt negra del mateix tribunal. Una ulterior reforma --de la Constitució-- haurà de revisar a fons el paper, la composició i la definició del Tribunal Constitucional", ha assegurat.