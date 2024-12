Page troba "un brindis al sol" la qüestió de confiança de Junts i diu que la credibilitat de Puigdemont està sota mínims

ALBACETE 9 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha qualificat de "brindis al sol" la iniciativa de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança, i ha assegurat que la credibilitat de Carles Puigdemont està "sota mínims".

Preguntat sobre aquest assumpte a Letur (Albacete), el socialista ha apuntat que li crida l'atenció que "una persona que ni tan sols s'ha sotmès als tribunals de justícia i que es va escapar d'Espanya en un maleter demani que un altre govern, que sí que és a Espanya i que a més ret comptes davant els ciutadans, se sotmeti a una moció de confiança". "Jo crec que és un brindis al sol", ha postil·lat.

"Aquestes coses només es poden començar a considerar si van acompanyades d'una condició, perquè Puigdemont --si no m'equivoco-- no ha dit què faria en cas que no hi hagi moció de confiança; després com comprendran parlem d'una persona que té una credibilitat sota mínims", ha conclòs.