Page creu que la clau de la legislatura està en la sentència del TC contra Puigdemont

MADRID/TOLEDO 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha apuntat a la necessitat que per depurar la situació política d'Espanya, el president del Govern central, Pedro Sánchez, s'hauria de sotmetre a una moció de confiança.
García-Page, que ha protagonitzat els esmorzars informatius d'Europa Press, ha afirmat en aquest sentit que el país està "bloquejat", tal com demostra el fet que ni tan sols "s'hagin presentat els pressupostos generals de l'Estat".
Ha reiterat que l'argument de Sánchez per mantenir-se en el poder "no pot ser" que si convoca eleccions "guanyaran els altres". "Això té molt poc caràcter democràtic".
Per tot això, considera que el plantejament ha de ser "una moció de confiança", després d'alertar a més que els partits que fan costat al govern de coalició, si mantenen aquesta situació, "en sortiran escaldats".
Sobre una possible moció de censura del PP, García-Page ha fet broma en assegurar que a aquest ritme "la perdran abans de presentar-la", si bé ha considerat que els populars, juntament amb Vox, "gaudeixen veient com el PSOE es rosteix a la graella".
LA "CLAU", LA SENTÈNCIA DE PUIGDEMONT
Amb tot, la "clau", a parer seu, "està en si el Tribunal Constitucional complirà o no el que va anunciar" i és que abans de l'estiu es resolgui "la sentència definitiva sobre Puigdemont".
"Puigdemont està esperant l'última sentència del Constitucional. De manera que aquest calendari és important. Si veieu que la sentència s'endarrereix, doncs ja us en podeu fer una idea, de la situació", ha afirmat.
Concretament, si aquesta sentència s'endarrereix, "Puigdemont no es pot moure", i d'altra banda, "si torna a Espanya, ja no caldrà anar a Waterloo".
Malgrat això, pensa que Puigdemont no és qui mana a Espanya, però sí que exerceix la seva influència dins el Govern d'Espanya.