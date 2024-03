Page denuncia l'independentisme català: "Volen independència, calés i privilegis"

ALBACETE, 18 març (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha denunciat aquest dilluns l'independentisme català en assegurar que els independentistes "volen la independència", però també volen "calés i privilegis fiscals".

"En què quedem? Algú que se'n vol anar no demana als altres que li ho paguin. Només faltaria", ha recalcat.

En aquest sentit, el baró socialista ha assenyalat durant un acte públic a Barrax, Albacete, que una hipotètica Catalunya independent restaria drets a la resta dels ciutadans d'Espanya.

A més, Page ha ressenyat que durant aquest període electoral se sentiran "moltes ximpleries" dels independentistes, els qui "no es tallen quan arriben eleccions i treuen el pitjor de si mateixos".

"Ara que hi ha moltes eleccions pel mig sentirem els qui se'n volen anar i trencar això, com si els altres ni haguéssim nascut amb drets a Catalunya", ha indicat.

Així, ha dit que ell va néixer fa 55 anys "amb drets a Catalunya". "Sí, dret a poder-hi anar lliurement, a que no em demanin papers, a que si em poso malalt, m'ingressin en un hospital. Per què renunciarem als nostres drets, per què un vol apropiar-se els dels altres?", s'ha preguntat.