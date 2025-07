Page demana a Sánchez qüestió de confiança o eleccions i veu insuficients les mesures del Comitè Federal

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE de Castella - la Manxa i president de la comunitat, Emiliano García Page, ha demanat al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés o convoqui eleccions generals anticipades i veu insuficients les mesures plantejades al Comitè Federal d'aquest dissabte.

Segons traslladen fonts de l'entorn de Page, durant la seva intervenció davant de Sánchez ha assenyalat que aquesta és la crisi de corrupció més greu en democràcia per al Partit Socialista i no se superarà amb les mesures plantejades per Sánchez en aquest Comitè Federal.

Així, ha indicat que o es recupera la confiança parlamentària que s'ha perdut, i no a canvi de més "xantatges dels independentistes" en referència als acords aconseguits amb ERC i especialment Junts durant la legislatura a canvi d'uns vots imprescindibles per mantenir el govern, o Sánchez ha de convocar eleccions anticipades.

Segons el parer de Page, la crisi actual en la qual es troba el PSOE no es pot superar amb les mesures plantejades per Sánchez com la doble signatura en les decisions del partit per evitar la concentració de poder o controls aleatoris del patrimoni dels dirigents del partit.

Sánchez també ha anunciat alguns canvis a l'executiva per suplir la sortida de l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, a la presó preventiva des de dilluns passat.