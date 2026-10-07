Page demana a Puigdemont que "perdi tota esperança de fer-nos sentir humiliats a espanyols i catalans"

TOLEDO 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha demanat a l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, que ha titllat de "fugat retornat", que "perdi tota esperança de fer-nos sentir humiliats als espanyols i la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya".
"Només pot acabar humiliant els que van signar el contracte de compravenda en què va consistir l'amnistia. La immensa majoria dels espanyols no ho hem acceptat moralment", ha advertit.
D'aquesta manera ha reaccionat García-Page, l'endemà que l'aval del Tribunal Constitucional a l'aplicació de l'amnistia hagi motivat que el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra el polític català, que ja pot tornar a Espanya.
El president castellanomanxec ha fet aquestes manifestacions durant la inauguració de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, en què ha reflexionat sobre els 45 anys d'aquesta fira i el mig segle de l'aprovació de la Constitució.
"Està bé que aquest país tingui gent que s'encarregui de preparar els 50 anys de la Constitució espanyola, no sigui que, entre una cosa i altra, ningú caigui en que d'aquí a no gaire s'ha de començar a preparar i cal celebrar com cal el gran dia de la Constitució".
"Estic segur que no tothom ho celebrarà. Sens dubte, per exemple, el fugat retornat, això segur", ha dit en al·lusió a la tornada de Puigdemont a Espanya.