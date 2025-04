Page creu que el TS aplica a la malversació de Puigdemont "la seva teoria de sempre"

TOLEDO 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha considerat que el Tribunal Suprem "no està adaptant la seva opinió" sobre el delicte de malversació de l'expresident Carles Puigdemont i s'està limitant a aplicar a la causa "la seva teoria de sempre" malgrat la rebaixa "perversa" escomesa després de l'acord el 2022 entre PSOE i ERC per rebaixar aquest delicte.

En unes declaracions als mitjans a Madrid, ha dit que "per poc que un tingui coneixements de la jurisprudència del Tribunal Suprem" ha de saber que "té acreditada una jurisprudència interpretativa del delicte de malversació des de molt abans de Puigdemont", de manera que "no ha improvisat una interpretació de la malversació a propòsit de Puigdemont".

"És veritablement important des del meu punt de vista. No és que el Suprem estigui adaptant la seva opinió de la malversació per perjudicar Puigdemont en concret. Està aplicant la teoria de sempre del Tribunal Suprem i entenc que és l'òrgan jurisdiccional competent per interpretar què s'entén per malversació tret que el Parlament digui una altra cosa", ha emfatitzat.

Ha apuntat igualment que si el Parlament "no ha pogut anar més enllà" en escometre la reforma per rebaixar les penes és perquè "es va voler adaptar perversament", la qual cosa admet que li va doldre molt "com a socialista".

"Es va voler adaptar el delicte de malversació als interessos de Puigdemont, que això és de les coses, al meu parer, més rebutjables que he vist en política", ha assenyalat.

Però ara, "el Suprem no està adaptant la seva opinió per atacar Puigdemont", ja que "està simplement aplicant la doctrina que sempre ha mantingut, com a mínim més de deu anys seguits, sobre la malversació".

"I el Congrés no ha pogut anar més enllà fins a diluir per complet el delicte de malversació i difuminar-lo per la simple raó que les normes europees són bastant clares en relació amb el delicte de malversació", ha apuntat García-Page, que creu que aquest assumpte "acabarà al final al Tribunal Europeu, sense cap mena".