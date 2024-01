Page creu que el PSOE se situa "a l'extraradi" de la Constitució i que no hi ha "terrorisme bo i dolent"

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha considerat que el PSOE ara mateix es troba "a l'extraradi de la Constitució, a punt de trepitjar la frontera constitucional" després de l'últim pacte assolit amb Junts per determinar els delictes de terrorisme que hi haurà inclosos en la llei d'amnistia, en afirmar a més que "no hi ha terrorisme bo i terrorisme dolent".

Així s'ha pronunciat García-Page aquest dimecres a preguntes dels mitjans durant la inauguració de l'estand de Castella-la Manxa en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) en què, això sí, ha assegurat que el PSOE "no és un partit del qual es pugui "dubtar constitucionalment" ja que "té molt clar què és" la Carta Magna.

No obstant això, ha expressat que aquesta "frontera constitucional" no es passi mai perquè el PSOE és "essencial" com a partit a Espanya "i en l'estructura constitucional del país".